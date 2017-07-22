Ученые заявили, что Фобос может оказаться отколовшимся куском Марса

Свою гипотезу специалисты из университета Стоуни-Брук в США выстроили и доказали с помощью данных, собранных космическим зондом Mars Global Surveyor.

До недавнего времени геологи были уверены, что Фобос и его космический «брат» Деймос являются астероидами, которые были захвачены гравитацией Красной планеты и стали ее спутниками. Данные, доставленные на Землю с Surveyor, однако, показали, что эта теория была ошибочной.

Специалисты сравнили результаты спектрального анализа крупнейшего спутника Марса и метеорита Тагиш, найденного на Земле и принадлежащего к тому же классу небесных тел, что и «астероид» Фобос. Оказалось, что Фобос совсем не похож на углеродистые метеориты, а вот с базальтовыми глыбами поверхности Марса его свечение совпадает почти идентично.

И все же ученые не торопятся с окончательными выводами. Они считают, что новую теорию нужно подтвердить информацией, которую на Землю должны доставить японские «попрыгунчики», высадившиеся на астероид Рюгу. Кроме того, астрономы пока не могут назвать космическое событие, которое привело бы к отделению такого огромного «куска» от Марса.

А вот уфологи тут же заявили, что возникновение Фобоса и Деймоса может быть связано с прохождением Нибиру по Солнечной системе, которое произошло на заре ее формирования. Тогда же, говорят уфологи, и Луна была «вырвана» из зарождающейся Земли.