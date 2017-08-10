В РАН посмеялись над «опасностью» астероида – гиганта

Пролет в «окрестностях» Земли крупного астероида SP1, размеры которого, по данным NASA, сопоставимы с английским Биг-Беном, в Институте астрономи РАН назвали рядовым космическим явлением.

По словам научного руководителя института Бориса Шустова, космическая глыба не подлетит к Земле ближе, чем на 6 миллионов километров. Его даже невозможно будет рассмотреть в любительский телескоп. Вот если бы расстояние от нашей планеты до астероида сократилось до 20 тысяч километров, тогда можно было бы говорить о том, что это из ряда вон выходящий случай. «У нас на расстоянии 380 тысяч километров постоянно пролетает крупное тело, называется Луна», - пошутил ученый.

Приближение к Земле достаточно крупных астероидов – достаточно частое явление, рассказал Шустов. А связанные с такими событиями «сенсационные» публикации в СМИ он назвал «информационными семечками», придуманными для того, чтобы развлечь читателей. Напомним, некоторые СМИ ранее сообщали, что в случае падения на Землю, SP1 способен вызвать масштабную катастрофу и изменение климата на планете.