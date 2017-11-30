Ученые создали первую в мире сеть для передачи мыслей

В ходе эксперимента нейрофизиологам удалось объединить три человеческих мозга для решения общей задачи.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сиэтле использовали для разработки ментальной сети данные электроэнцефалографии и возможности транскраниальной магнитной стимуляции – она позволяет передавать сигналы от внешних датчиков через кость непосредственно в мозг. В экспериментах участвовали трое добровольцев, которым предложили сыграть в упрощенный вариант тетриса. Падающую фигуру достаточно было повернуть на 180° либо оставить без движения, чтобы пройти уровень.

Двое из игроков видели игровое поле полностью, и мысленно подсказывали, нужно ли вращать фигуру третьему участнику – он видел лишь верхнюю часть поля. Чтобы отправить нужную «команду», «наводчики» смотрели на мигающий свет, который вызывал в мозгу электрический импульс определенной частоты. Именно он потом передавался «стрелку».

Свою разработку американские ученые назвали BraiNet и пообещали совершенствовать ее, чтобы упростить и ускорить обмен «мыслями» между участниками. Кроме того, они уверены, что подобную сеть можно запустить не только в лабораторных условиях, но и используя возможности интернета.