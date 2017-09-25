Способность телепатии теперь можно развить с помощью нейросети, - заявляют ученые

Сеть BrainNet, созданная учеными, объединила мозги трех людей с помощью специальных датчиков и аппарата транскраниальной магнитной симуляции. Система «Мозг-мозг» как бы «снимает» информацию с мозга двух людей и передает их третьему. При этом третий человек ощущает принятую информацию, как созданную им самостоятельно.

В эксперименте принимали участие около пятнадцати человек, разделенных на пять команд. Двое в команде были передающими информацию, а третий - принимающий. Командам предложили поиграть в игру, подобную тетрису: два человека, смотря на изображение, принимали решение, переворачивать или нет фигуру для того, чтобы она совпала с другой, и передавали эту информацию третьему участнику. Он, в свою очередь, не видя этого изображения, должен был определить, на основании «полученной в мозг» информации, как правильно нужно развернуть эту фигуру. Для передачи информации двое участников использовали специальные лампочки: в зависимости от того, нужно было переворачивать фигуру или нет, они должны были посмотреть на левую или на правую лампочку. В дальнейшем полученный сигнал передавался в зрительную кору принимающего. В зависимости от свойств полученного «зрительного ощущения» третий участник принимал решение, что делать с фигурой блока. В результате фигуру удалось расположить правильно в 81 % случаев, что показывает достаточно высокий результат исследования.

В дальнейшем планируется создать нейросеть, которая сможет работать между большим количеством пользователей с помощью интернета.