Неудачный эксперимент с адронным коллайдером может привести к сжатию Земли до 100 метров, - предупреждают ученые

Ускорители частиц, производимые с помощью Большого адронного коллайдера, эксперименты с которым всё еще продолжаются, приведут к гибели нашей планеты. Об этом сообщает британский космолог, Мартин Рис.

В своей книге ученый рассказал о скором триумфе нейросетей и искусственного интеллекта над людьми, ядерной войне и апокалипсисе. Мартин Рис спрогнозировал три возможных варианта конца света. Среди прочих - небезопасные эксперименты с Большим адронным коллайдером (БАК). По его мнению, планету могут уничтожить кварки, которые образуются при ударах протонов и нейтронов. Образуемая в результате материя обладает свойствами, которые позволят с помощью экстремального сжатия уменьшить Землю в несколько тысяч раз. Также образовавшаяся черная дыра может поглотить нашу планету в себя. Третий вариант апокалипсиса - образующийся вакуум. По словам ученого, вакуум - это не просто пустое пространство, а пространство представляющее опасность с точки зрения того, что в нем находятся все частицы и силы. Следовательно, при разрыве вакуума произойдет незамедлительное космическое бедствие.

Эксперименты с БАК проходят с 2008 года. Он представляет собой тридцатикилометровый ускоритель заряженных частиц, расположенный на территории Франции и Швейцарии.