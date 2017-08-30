Черная дыра поглотит Землю - новый сценарий Апокалипсиса

Американские ученые опубликовали новый сценарий конца света. Черная дыра, постепенно образующаяся в результате сильнейших гравитационных волн, в дальнейшем может полностью поглотить нашу планету.

О существовании гравитационных движущихся масс, возникающих на поверхности времени и пространства, в свое время говорил еще Эйнштейн, а недавно это подтвердили и ученые Принстона. При столкновении этих волн в космосе образуется черная дыра, которая не позволяет вырваться даже свету.

Дата возможного наступления такого апокалипсиса учеными еще не оглашалась.

Согласно другим исследованиям, основной проблемой Земли в будущем станет увеличение температур, вследствие роста яркости Солнца. По мнению ученых нашу планету ждет судьба Венеры - всё живое погибнет и больше не сможет возродиться. Таким образом в запасе у землян есть еще около трех с половиной миллиардов лет для того, чтобы найти себе новую планету для жизни.

Осенью этого года на орбиту Земли будет выведен первый спутник собственной сборки Объединенных Арабских Эмиратов. Он будет использоваться для контроля изменений окружающей атмосферы.