Крупнейший гидросамолет AG600 прошёл водные испытания

Самый крупный в мире гидросамолет AG600 прошел испытание на водной поверхности. Инженеры AVIC проверили «амфибию» на реке Чжанхэ в Китае. Самолет тестировался на показатели управляемости и скорости в условиях глиссирования. AG600 проходил испытание уже второй раз. В отличии от сентябрьского испытания, когда гидросамолет разогнался до 120 километров в час, пилотам удалось достигнуть отметки в 145.

Новый китайский самолет станет крупнейшим в своем виде. 37-метровый гигант, с размахом крыла 38,8 рассчитан на перелеты до 5 тыс. километров. На борту AG600 может находиться 50 человек. Максимальная скорость полета составит 570 километров в час. В борьбе с пожарами «амфибия» сможет набирать 600 литров воды в секунду прямо с поверхности водоема. Компания AVIC уже получила заказ на 17 единиц.

В 2012 году было принято решение закрыть программу советского гидросамолета А-40. Всего было выпущено 2 таких образца. Его длинна составляла 45,7 метров, с размахом крыла 42,5 метра. Показатели взлетной массы доходили до 90 тонн, а скоростные – до 800 километров в час.