Создаваемый в ЦАГИ самолет «Головастик» прошел испытания

Российские специалисты провели первые испытания самолёта «Головастик» с новым крылом на небольших скоростях.

Новая модель самолёта была протестирована исследователями из Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского. При новой компоновке крыла «Головастик» может взлетать, производя меньше шума, чем более ранние модели. Также увеличен полезный объём внутреннего пространства самолёта. Самолёт внешне напоминает каплю, что должно помочь уменьшить расход топлива при полётах.

Испытания «Головастика» прошли в аэродинамической трубе, внутри которой происходит имитация настоящего полёта при разных погодных и климатических условиях. Основная цель этой проверки – определить показатели самолёта во время взлёта и посадки. Испытания прошли с применением воздушного потока со скоростью до 0,2 числа Маха.

Предполагаемая максимальная скорость «Головастика» составляет 870 километров в час. Если на борту новой модели самолёта будет 3 человека, он сможет преодолеть 4,2 тысяч километров, если в салоне будет 6 человек – 3,2 тысяч километров.