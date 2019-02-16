В США новая версия самолёта F-35 достигла первоначальной боеспособности

После более чем двух десятилетий испытаний 28 февраля ВМС США объявили, что версия самолета F-35 достигла первоначальной боеспособности, что означает, что самолет прошел испытания для выполнения полетов.

Эта новость появилась после того, как первый военно-морской отряд F-35 завершил квалификацию для полета на авианосцах на борту USS Carl Vinson.

«F-35C готов к боевым действиям, к бою и к поражению», - сказал вице-адмирал Де Вольф Миллер, командующий военно-морскими силами ВВС. «Мы добавляем невероятную систему оружия в арсенал наших групп атак на авианосцев, что значительно повышает потенциал объединенных сил», - сказал он.

F-35, представленный как будущее военной авиации, представляет собой смертоносный и универсальный летательный аппарат, который сочетает в себе скрытность, сверхзвуковую скорость, экстремальную маневренность и современную технологию слияния датчиков.

Самолет, поддерживающий скрытность, затрудняющую обнаружение вражескими радарами, является фаворитом президента Дональда Трампа, который несколько раз похвалил F-35 за то, что он «невидимка».