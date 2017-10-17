Кольца Сатурна могут в скором времени исчезнуть, - сообщают ученые NASA

Главная особенность планеты Сатурн - его кольца - могут в скором времени испариться. Уже сейчас кольца, состоящие из льда, пыли и частиц углерода, начали буквально «стекать» в атмосферу.

Скорость «таяния» колец составляет около 5-45 тонн пыли и льда в секунду. Сатурн самостоятельно «всасывает» все вещества, из которых состоят его кольца. Оказалось, что состав колец схож с составом комет - это, помимо льда и пыли, аммиак, метан, азот, углерод и углекислый газ. По прогнозам ученым, на полное растворение ближайших к атмосфере колец (кольца С и D) понадобится от 7 000 до 66 000 лет, что является очень коротким сроком с точки зрения космических мерок. Самое последнее (самое отдаленное) кольцо сможет прожить значительно дольше: ориентировочно 700 тыс. - 7 млн лет. Результаты исследования получены учеными NASA с помощью автоматической межпланетной станции Кассини. Кроме этого, с помощью данной станции установлен наиболее вероятный возраст колец Сатурна - 100 миллионов лет.

В это же время учеными недалеко от Млечного Пути были обнаружены звезды из других галактик. На основании скоростей звезд и их расположению, исследователям удалось определить, что около 20 из имеющихся звезд зародились вне Солнечной системы, а в соседних галактиках.