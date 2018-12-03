Люди с аналитическим мышлением склонны быть придирчивыми – учёные

Учёные из Университета Аалто (Хельсинки) поставили кинематографический эксперимент, который помог определить, как разные типы мышления влияют на качество жизни.

Добровольцам было поставлено простое задание – смотреть фильм в жанре «драма». В момент просмотра учёные имели возможность наблюдать за активностью их мозга, чтобы понять, какие участки головного мозга реагировали на ситуации-раздражители в фильме. Заранее, посредством проведения специального тестирования, участников исследования разделили на две группы, согласно типам мышления – аналитического или комплексного.

Так специалисты смогли заметить, что люди с аналитическим типом мышления были более придирчивы к сюжету и деталям фильма. При этом они выделяли лишь определённые детали, а каждый из участников группы совершенно по-разному реагировал на происходящее на экране из-за индивидуального процесса анализа. Другой результат показали люди с комплексным мышлением, которые воспринимали сюжет, конкретную сцену, все детали и персонажей как целое. Такие люди были склонны демонстрировать абсолютно одинаковую реакцию, поскольку оставались в некоторой степени равнодушными в показанной драме.

Придирчивость «аналитиков» может помешать им в жизни, отмечают эксперты. Это можно проследить по реакции человека на нестандартные жизненные ситуации. Чем спокойнее человек решает проблему, тем больше шансов, что он обладает комплексным мышление, благодаря чему является более широко мыслящим в сравнении с «аналитиками».