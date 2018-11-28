Боевой лазер «Пересвет» вступил на дежурство

Вступление на боевое дежурство военного лазера российского производства «Пересвет» было задокументировано и видео с развертыванием данного орудия было опубликовано в сети «Интернет» министерством обороны Российской Федерации через телеканал «Звезда».

Экспериментальные комплексы начали поступать в военные части Российской Федерации для ознакомления и учебы работы с ними военного состава. На данный момент по информации от телеканала военнослужащие состава военных частей, где уже базируются и поступили на опытно-боевое дежурство комплексы боевых лазеров, прошел всю необходимую подготовку и получил знания для эффективного использования нового вооружения. Обучался личный состав на военно-промышленных предприятиях и в военно-космической академии имени Можайского.

Лазерный комплекс «Пересвет» может ликвидировать не только воздушные цели, но и спутники, находящиеся на орбите. Также данное оружие может использовать как средство для осуществления противоракетной защиты.

Данный вид вооружения был одним из тех новейших средств вооружений, что были впервые представлены 1 марта 2017 года президентом Российской Федерации Владимиром Путинным в обращении к Федеральному собранию, где он объявил одной из главных задач обновление вооружения обороны России на средства превосходящие зарубежные аналоги.

Название экспериментального лазерного комплекса «Пересвет» было выбрано в ходе общественного голосования в сети.