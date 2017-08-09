Россия отказала Азербайджану в поставке вооружения

Власти Российской Федерации отказали в снабжении вооруженных сил Азербайджана новейшими ракетными системами береговой обороны БРК «Бал-Э».

Данное решение было принято из-за мнения военных экспертов, которые считают, что данные ракетные комплексы, в связи своей крайней эффективности, даже в своем урезанном варианте предназначенным для экспорта в другие страны, могут нести угрозу судам военно-морского флота Российской Федерации, дислоцирующимися в Каспийском море в территориальных водах России.

По заявлениям Кремля отказ от поставок вооружения не будет критичен для экономики государства и как надеются власти России не приведет к ухудшению отношений между Москвой и Баку. Следует отметить, что власти Азербайджана за прошлые годы приобрели технику и вооружение российского производства на 5 миллиардов долларов.

Если бы сделка состоялась, то Азербайджан стал бы третьей страной на вооружении, которой находились бы береговые ракетные комплексы БРК «Бал-Э». На данный момент данными комплексами повезло вооружится оборонительным силам Вьетнама. Также данный тип вооружения обещали предоставить властям Сирийского государства, но в связи с началом военных действий на территории страны в марте 2011 года поставки комплексов были отменены в то время занимавшим место главы Российской Федерации Дмитрием Медведевым.