Глобальное потепление уничтожит иммунитет всего человечества

Ученые из Японии в ходе исследования сделали вывод, что глобальное потепление спровоцирует снижение иммунитета у животных и людей и сделает их более уязвимыми к различным вирусным инфекциям и другим патогенам.

В ходе эксперимента ученые использовали три камеры с различной температурой воздуха внутри: 4 градуса Цельсия, 22 градуса и 36 градусов. В каждую из них помещали здоровых самок мышей. Через восемь дней всех грызунов в камерах заражали вирусом гриппа штамма A/PR8.

В течение семи дней самки в камерах, где было тепло, потеряли аппетит и снизили в весе. Ухудшилось их физическое состояние. Высокая температура воздуха мешала выработке противовоспалительных молекул цитокинов и активации инфламмасом. Комнатная температура уменьшала способность бороться с инфекцией.

И только инъекции глюкозы и лекарственных препаратов восстановили нормальную работу иммунной системы, нарушенной высокой температурой окружающей среды.