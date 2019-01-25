Американские ученые объяснили различие в цвете крыльев у стрекоз

Американские ученые рассказали, от чего зависит цвет крыльев у стрекозы. Оказывается, на окраску влияет климат.

Изучая стрекоз, они обратили внимание на то, что стрекозы одного и того же вида, но живущие в разных частях Соединенных Штатов, различаются цветом крыльев.

Биологи сравнили сотни снимков и данные о климатических условиях в этих районах. Это сравнение позволило сделать вывод: крылья стрекоз жарких областей более светлые, чем крылья их собратьев из холодных штатов.

После проведения экспериментов в лаборатории и на природе стало ясно, что тёмные оттенки крыльев более мощные. Такие особи выглядят более успешными при захвате территории или желании обратить на себя внимание самки.

Но так вести себя они способны только в прохладной среде. В жару они быстро перегреваются и устают. Их конкурентноспособность резко снижается.

Давно замечена связь между окраской и температурой воздуха. Как пример, в жарких районах Азии и Африки нет львов с тёмной гривой.

Тот факт, что некоторые животные и насекомые обладают механизмом выживания при определенных условиях, помогает ученым изучить реакцию представителей фауны на изменения окружающей среды

В последнее время в связи с прогнозами то потепления, то похолодания это направление научных исследований становится всё более актуальным. Изменение климата и появление непривычной температуры отрицательно скажется на многих живых существах, если они не смогут приспособиться к изменениям.