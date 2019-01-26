Смещение магнитного полюса открывает эру динозавров

Древние рептилии обладали способностью регулировать метаболические процессы и снижать температуру тела в зависимости от окружающей среды. Если начнется таяние ледников, эти виды могут возродиться.

Американские палеонтологи и биологи выяснили, что динозавры не были ни теплокровными, ни хладнокровными животными. Это была особенная группа животных, которая могла приспособиться к жизни в любых условиях.

Если после замерзания их организм мог снова начать функционировать, это открывает для ученых широкие перспективы. При определенных условиях можно воскресить ящера, только вот это ничего хорошего не принесет человечеству.

Группа исследователей GRACE изучила динамику таяния льдов в Арктике. Вывод неутешительный: лед стал таять в четыре раза быстрее по сравнению с последними десятилетиями. Некоторые ученые связывают процесс таяния ледников со смещением магнитного полюса. Из-за изменения климата становится теплее, что и ускоряет таяние ледников.

Как считают ученые, сейчас мы становимся свидетелями начала Ледникового периода, который уже несколько раз наступал на планете.

Конечно, на Земля пройдут кардинальные изменения. По некоторым прогнозам сохранится только Сибирь. От остальной суши останутся всего лишь маленькие острова. Но и в Сибири жизнь будет сложной из-за нашествия динозавров.

Смещение магнитного полюса и таяние Арктики уже преподнесло исследователям множество сюрпризов. На освободившейся от ледников земле обнаружили более 40 видов неизвестных растений.

Кроме этого, ученые обнаружили фрагменты зубов трех видов динозавров и кости других древних животных, что является подтверждением того, что этот район был когда-то густо населен древним зверополисом.

По мнению ученых, уже наступили времена воскрешения динозавров. Эра динозавров начинается прямо сегодня. Таяние спровоцирует гибель человечества. Ну а динозаврам надо же чем-то питаться. А люди– самый распространенный на Земле вид существ.