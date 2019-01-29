Ученые рассказали о последствиях смещения магнитного полюса

Учеными обнародованы сведения о смещении северного магнитного полюса от севера Канады в сторону Сибири. Ученые рассказали, чем это грозит россиянам.

По словам американских ученых, скорость движения составляет 55 км в год. Они предупреждают, что есть все показатели к ее увеличению. И если в 2000 году он сместился на 15 км, то в последние годы скорость значительно увеличилась.

Прежде всего, это грозит не только перебоями в работе электросистем и спутниковой навигации, но и отказом в работе. Это угрожает земной навигации, то есть движению кораблей и самолетов.

Изменение погоды негативно отразится на здоровье. Придет похолодание. Что касается жителей, ученые предсказывают угрозу частых болезней и простуды. Особенно осторожным нужно быть сердечникам. В перспективе прогнозируется резкое увеличение инсультов, инфарктов.

Изменения магнитных полей принесет изменение воздушных потоков, что вызовет изменение погодных условий. Это будет похолодание. По словам специалистов, понижение температуры плохо сказывается на здоровье. Но температура изменится не только в Сибири, но и на планете в целом.

Американские ученые не упустили возможности предупредить о наступлении конца света из-за смещения полюсов. Ученые из России подтверждают, что смещение магнитного поля может вызвать необратимые последствия. Как гласит одна из теорий, наступивший миллионы лет назад ледниковый период был результатом обнуления магнитного поля.