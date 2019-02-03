Учёные полагают, что магнитное поле Юпитера зависит от ветра – Уфологи видят влияние инопланетян

Изменения магнитного поля газового гиганта, происходящие в последнее время, были замечены зондом Juno. Он находится на орбите этой планеты, начиная с 2016 года.

Этот аппарат зафиксировал заметные изменения в его параметрах в сравнении с теми, что были отмечены в 1970-е годы «Вояджерами» и «Пионерами». Учёные, в связи с этим, полагают, что магнитное поле Юпитера зависит от ветра. А вот уфологи придерживаются совершенно иной версии. Они видят в этом влияние инопланетян. Определённые резоны для этого у них есть.

В любом случае, доказано, что у Юпитера имеется собственное магнитное поле. Очень странным является то, что оно подвержено постоянным изменения. Учёные уже озадачились этим феноменом.

У Земли магнитное поле также является очень переменчивым. В разные эпохи её истории полюса просто менялись местами. Это уже доказано. А вот то, что стало реальной причиной для этого, до сих пор остаётся тайной.

Считается, что Марс и Венера никогда не обладали собственными магнитными полями. Атмосферу Красной планеты просто «сдула» солнечная радиация, а венерианская очень быстро поменяла свой состав.

Учёные предполагают, что в настоящее время мощными магнитными полями обладают лишь Сатурн и Юпитер.

Как показали исследования, у магнитного поля Юпитера были постоянные вековые колебания. Примерно, их можно сравнить с теми, что происходили и на Земле.

Современное магнитное поле, которым обладает Юпитер имеет заметные отличия от того, которое было у этой планеты-гиганта отмечено четыре десятилетия тому назад.

Учёные полагают, что причина таких серьёзных изменений находится в атмосферных потоках Юпитера. Именно его сильные ветра и могут вызывать флуктуацию магнитного поля этой планеты.

Косвенное подтверждение этого предположения состоит в том, что самое большое изменение магнитных полей отмечены в области Юпитера, где находится Большое красное пятно.

Однако, уфологи не вполне согласны с этими выводами. Они уверены, что все изменения, которые учёные сейчас фиксируют на Юпитере, связаны с появлением там баз инопланетян.

Представители альтернативной науки заметили там появление множества объектов, которые считают космодромами внеземного разума. Соответственно, он меняет «поведение» магнитных полей планеты под нужды своих гиперпланетарных полётов.

Уфологи показали рассекреченные снимки Юпитера. Там были отмечены совершенно не свойственные этой планете объекты. Не исключено, что это готовящиеся космодромы для будущего вторжения инопланетян на Землю.

Поэтому, тот факт, что магнитное поле Юпитера неожиданно начало менять свои характеристики, должно быть очень тревожным и подвергнутым дополнительному исследованию.

Помимо того, уфологи отмечают, что Луна значительно «сморщилась». Они полагают это следствием того, что инопланетяне уже вычерпали из её недр все ресурсы.

Теперь враждебному разуму нужен новый объект такой эксплуатации. Ближе всего находится Земля. А Юпитер является хорошим «аэродромом подскока» для межгалактических кораблей пришельцев. Не исключено, что все происходящие на нём в последнее время изменения связаны именно с этим.