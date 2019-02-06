Учёные пояснили «переезд» северного полюса в Россию

Как ни странно, но все научные приборы показывают быстрое смещение магнитной оси Земли. При этом, она «покидает» канадскую Арктику и смещается в сторону российских берегов.

В этом году было зафиксировано «пересечение границы» Восточного полушария магнитным полюсом. Английские учёные, работающие в университете Лидса, постарались пояснить такой «переезд» северного полюса в Россию.

Собственно говоря, учёные до сих пор не поняли, почему сдвижение полюса происходит в этом направлении. Согласно предоставленной ими информации, все данные, полученные, в том числе, и со спутников, позволяют предполагать, что это блуждание порождено своеобразной «войной». Её, якобы, организовали две зоны, в которых имеются отрицательные магнитые потоки. Одна из них расположена под Сибирью. Другая – под Канадой.

В принципе, сдвижение полюсов не является новостью для учёных. Приблизительно раз в миллион лет происходит смена мест северного и южного полюсов Земли. Ещё чаще переворачивается магнитная ось.

Следы того, что эти процессы происходили, учёные периодически обнаруживают в древних глинах, а также в отложениях, которые оставили вулканические породы.

Например, недавно было установлено, что после того, как, приблизительно, 40 тысяч лет тому назад произошло временное сдвижение земной оси, стрелка компаса на протяжении нескольких тысяч лет указывала на тот полюс, который является в настоящее время южным.

Мало того, около 780 тысяч лет тому назад полюса были совершенно противоположны. Потом, по непонятным до сих пор причинам произошло резкое изменение их положений.

Учёные полагают, что нечто подобное ожидает в ближайшем времени Землю вновь. Геологические исследования показывают, что у Земли снизилась сила магнитного поля, а положение южного и северного полюсов уже поменялось очень заметно.

Впрочем, все эти теории не могут пояснить того, что северный полюс, находящийся в северных регионах канадской Арктики рядом с островом Элсмир, уже на протяжении двух десятилетий начал смещение в сторону России. Скорость его ежегодного движения достигает 55 километров.

Учёные полагают, что магнитный полюс будет продолжать движение в сторону России. Однако, он пройдёт дополнительную дистанцию не более, чем в 660 километров.

Однако, это не даёт окончательного ответа, почему данный феномен случился именно сейчас. Впрочем, и дистанция сдвижения пока не может считаться полностью доказанной.

В Сети уже прикалываются по этому поводу, если даже земные полюса начинают тянуться к современной России, стоит ли удивляться тому, что это делает всё большее количество стран.