Ученые определили последствия от скорого переворота полюсов Земли

Переворот полюсов Земли может оказать катастрофичное влияние на нахождении на планете людей, - считают ученые.

По словам исследователей из Австралии и США, обмен полюсов Земли - вполне обычный процесс, происходящий примерно раз в 400-450 тыс. либо же в 1 млн. лет. Следы такой смены удалось обнаружить геологам в структуре горных пород и вулканических материалов.

Необычную аномалию, при которой отмечалось резкое падение силы магнитного поля до уровня примерно 16 века до н.э., удалось обнаружить в ЮАР в 2016 году. Это послужило подтверждением тому, что смена полюсов происходит не хаотически, а в определенных аномальных точках, где сбивается нормальный круговорот веществ в ядре Земли. Ученые отмечают, что сила магнитного щита Земли значительно уменьшилась за последние 3 века, соответственно процесс смены южного и северного полюсов уже запущен.

При последнем таком явлении, около 100 тыс. лет назад, магнитная ось Земли всё время меняла свое положение, при этом сила поля упала примерно до 10 %, а полюса менялись местами на несколько 100-летий. При всех этих процессах Земля практически полностью лишалась защиты от заряженных солнечных частиц и прочей космической радиации. Это приводило к ускорению эволюции живых организмов.

В настоящее время это может вызвать массовые перебои в работе электролиний и уничтожение сразу всех спутников нашей планеты. Однако ученые надеятся, что человечество будет должным образом подготовлено к этому событию до его окончательного наступления.