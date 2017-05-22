Биологи объяснили потребность мужчин в присутствии кота

Ученые рассказали о том, что каждому мужчине полезно нахождение рядом с ним пушистого питомца.

Это доказано многочисленными исследованиями последних лет. Кошки подтвердили свое умение лечить людей от различных недугов: от профилактики сердечно-сосудистых патологий до предотвращения инфарктов и инсультов.

Как утверждают ученые, особенно общение с котами полезно для мужчин. По мнению американских биологов, присутствие кошки в доме способно на 20% снизить риск возникновения инфарктов у лиц мужского пола.

Эти данные подтверждены результатами масштабного эксперимента. В нем приняли участие 10 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 40 до 80 лет. Наблюдение велось в течение нескольких лет.

Ученые обратили внимание на то, что у большинства мужчин, доживших до 85-летнего возраста, в доме жили кошки. Специалисты объясняют такое влияние положительными эмоциями, которые дарят домашние любимцы.

По результатам экспериментов оказалось, что на женщин такое влияние кошек не распространяется. Как предполагают ученые, женщины умеют находить выход негативным эмоциям, поэтому и влияние кошек на них снижается.

Как сообщалось ранее, мурлыканье кошки обладает целебными свойствами. Ученые вычислили, что частота, с которой мурлычет кошка, примерно 25-150 герц. Именно такая необходима для быстрого заживления переломов и ран. Восстанавливаются поврежденные мышцы и проходит одышка.