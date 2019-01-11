Специалисты провели анализ уникального гибкого черепа тираннозавра

Международная группа ученых провела анатомический анализ останков тираннозавра Рекса. Как оказалось, древнее животное обладало удивительно гибкой структурой черепа.

Впечатляющие своими размерами зубы и череп способствовали тому, что древнего животного назвали Tyrannosaurus rex (ящер, тиран, царь). Череп тираннозавра Рекса специалисты сравнили с современными наземными позвоночными. Главное для специалистов заключалось в том, чтобы понять способ связки костей друг с другом.

Результаты показали, что тираннозавру нет равных среди всех изученных представителей фауны по количеству частей черепа. Для каркаса черепа характерно соединения с соседними костями. Это сделало череп очень подвижным. Специалисты были удивлены конструкцией черепа, участки которого двигались независимо друг от друга.

По мнению ученых, принцип сложного строения являются результатом особенностей питания древнего животного. Верхний и нижний модули придавали гибкость черепу. Как дополнение к этому зубы и два больших височных отверстия для крепления мощных мышц челюсти и сделало его плотоядным.