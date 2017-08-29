Марианская впадина поглощает Тихий океан

Эксперты уверены, что в природе в последнее время отмечаются различные заметные отклонения, которые являются предвестниками катастрофы.

Одно из таких явлений замечено у берегов Японии. Из-за мини-сливов произошло обмеление, способствующее образованию целого острова.

Как установили исследователи, воды океанов не находятся в первозданном состоянии. Они уходят в огромные подземные воронки, а это путь к катастрофе, которая угрожает государству. Речь идет о Японии. Больше всего ученых беспокоит ситуация в тихом океане. Там расположена известная Марианская впадина.

Среди сторонников мирового заговора бытует мнение, что Тихий океан начал уходить в самое глубокое место на земном шаре. И объясняют это явление якобы гравитацией смертоносной планеты Нибиру.

Исчезновение Японии предрекают и экстрасенсы. С этим связано и то событие, что недавно японские рыбаки поймали громадную рыбину, что является, по их мнению, плохой приметой. В этом видят предвестник всеобщего коллапса

Японцы уже пережили множество ураганов, цунами и землетрясений. Движение тектонических плит разрывает японские острова, что способствует образованию гигантской воронки, которая, как уверяют эксперты, поглотит Японию.

Среди исследователей достаточно и тех, кто утверждает, что в толще Земли есть резервуары, которые заполняются водами мирового океана. После того, как они будут переполнены, на Землю обрушится новый потоп, который в истории периодически повторяется.