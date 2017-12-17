Ученые узнали, что будет с Мировым океаном, если выдернуть пробку со дна Марианской впадины. В этом разобраться им помогло использование уравнения Бернулли.

Деятели науки смоделировали ситуацию, при которой в Марианской впадине образуется отверстие. Эффект «выдернутой пробки» не приведет к резкому снижению уровня воды. Никакой угрозы он в себе не несет. И природные катастрофы не последуют вслед за этим явлением. Этот процесс даже не будет заметен из космоса.

Данный вопрос стал не только самым обсуждаемым за последние несколько недель в научных кругах, его также признали самым абсурдным. Ученые призвали всех успокоиться и заверили, что угроз резкого изменения уровня воды Мирового океана нет.

Марианская впадина продолжает оставаться наиболее загадочным и неизученным местом Мирового океана.