Психологи оценили пользу медитации как миф

Международное сообщество психологов изучили влияние медитации на социальное поведение личности.

Эксперты проанализировали большое количество научных работ, посвященных теме медитационных техник, и как они влияют на человеческий организм. Они пришли к выводу, что увлечение медитационными практиками увеличивает чувство сопереживания, но не оказывает целебного воздействия при снижении уровня агрессии и предубеждения относительно определенных социальных групп.

Специалисты обратили внимание на то, что авторы многих исследований могли по разным причинам сообщать не совсем точные результаты исследований.

В последнее время появилось много работ по исследованию медитации. Большая часть и работ посвящена ее влиянию на его уровень тревоги, реакции на стресс и состояние здоровья. А вот работ о том, как медитация влияет на взаимоотношения человека с окружающими, намного меньше.

Ученые провели эксперимент. В нем участвовали те, кто уже сталкивался с медитацией и те, кто впервые использовал ее. В экспериментах использовались различные буддистские техники. Результаты показали, что чудодейственность и польза «просветления» несколько преувеличены.

Другая группа ученых ранее выяснила, что даже недолгая 10-минутная медитация очень положительно влияет на когнитивные навыки. Люди после такой практики легче справляются с трудными текстами.

У каждого из нас есть свои хлопоты, заботы, проблемы. Иногда хочется это все остановить, успокоиться и выдохнуть. И если медитация помогает снять стресс и усталость, не стоит от нее отказываться.