Ученые: Шоколад способствует росту костей

Ученые из Канады вместе со своими коллегами из США пришли к выводу: шоколад приносит огромную пользу для развития костей. Об этом сообщает портал pora.ru.

Для того чтобы доказать это, эксперты провели пять научных работ, которые длились с 1997 по 2015 год, после изучили их результаты.

В ходе исследований было установлено: почти у всех участников, которые употребляли шоколад, был обнаружен ускоренный рост костной ткани. Пользу от продукта не ощутили только женщины преклонного возраста.

Удалось установить, что «чудотворную» пользу для костей приносит какао-порошок, который богат минералами и флавоноидами. А черный шоколад, как известно, содержит в себе не менее 75% какао.

Однако ученые советуют не переусердствовать с употреблением этого продукта, поскольку пользу может принести только умеренное потребление шоколада, ведь отклонение от нормы грозит человеку обратным эффектом – уменьшением плотности костных тканей.



