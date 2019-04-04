«Ешьте ежедневно»: Чёрный шоколад приносит пользу организму – Учёные

Многими ранее считалось, что это лакомство относится к категории вредных продуктов. Особенно они ограничивали детей в его употреблении.

Итальянские учёные, работающие в Университете Аквила, решили исследовать, каким образом реагирует организм, когда в пищу принимается чёрный шоколад. Оказалось, что не только не приносит организму вред, но и «заботится» о нём.

В ходе экспериментов было выяснено следующее. Через 10 минут после того, как человек употребил чёрный шоколад, у него происходит активация выработки серотонина, расширение сосудов, снижение давления и улучшение работы головного мозга.

Более того, этот продукт способствует формированию на зубах защитной плёнки, препятствующей размножению бактерий.

Через тридцать минут, после того, как человек полакомился им, в организм поступают нужные ему микроэлементы и витамины. Помимо того, чёрный шоколад является хорошим помощником в борьбе с кашлем.

Если этот продукт употреблять в пищу постоянно, это будет способствовать улучшению памяти, замедлению процесса старения, снижению риска развития диабета и понижению уровня гормона стресса.

Однако, как отмечают учёные, всеми этими особенностями обладает лишь чёрный шоколад или продукт, в котором содержится больше 70% какао.

В особенности этот шоколад рекомендуется людям в преклонном возрасте. Его стоит включить в ежедневный рацион.

Однако, в любом случае следует соблюдать умеренность в его употреблении.