Шоколад спасет от слабоумия в старости

Одна плитка сладости не только поднимает настроение, но и предотвращает некоторые болезни.

Многие знают, что шоколад способен вызвать активную выработку гормона счастья у человека. Ученые говорят, что эндорфины считаются универсальным лекарством от всего. Гормон является природным обезболивающим, производимым в мозге, также он защищает организм от стресса. Помимо этого, специалисты определили, что гормон счастья может стабилизировать артериальное давление и частоту дыхания, а также участвует в контроле в пищеварительной системе. Некоторое время назад эксперты провели исследование с участием 968 человек возрастом 23-98 лет.

В итоге оказалось, что люди, которые употребляли шоколад, намного лучше запоминали окружающее за счет зрительной памяти. Однако самой главной особенностью шоколада является то, что он может спасти от слабоумия в старости, а также от старения мозга. Ученые говорят, что лучше всего употреблять черный шоколад – он намного полезнее. Меньшей пользой обладает молочный и белый, так как в них много примесей. Именно из-за этого данные виды шоколада теряют положительные свойства спасать от слабоумия.