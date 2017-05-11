В Монголии обнаружены останки редкого вида динозавра

Палеонтологи шокированы очередной находкой. В пустыне Гоби обнаружились останки очень редкого динозавра. Его возраст около 90 миллионов лет. По своим размерам он немного больше современной курицы.

Это новый вид овираптора, попавшего к нам из позднего мелового периода. Овирапторозавры были пернатыми, похожими на динозавров из мелового периода Азии и Северной Америки.

Похожий и практически полностью сохраненный скелет такого же овирапторозавра был обнаружен в южном Китае и Монголии. Но точно определить диету и способ питания этих беззубых динозавров до сих пор ученым не удается.

У маленького хищника оказались мощные челюстные мышцы. А вот зубы древнего динозавра отыскать не удалось.

Палеонтологи утверждают, что древний хищник предпочитал в своем рационе яйца, моллюсков и семена. Ученые утверждают, что дракончик был вегетарианцем, что подтверждает структура конечностей. Она не давала возможности стремительно передвигаться и настигать добычу.

Маленького дракона отнесли к виду Gobiraptor minurus. По одной из гипотез, он принадлежал к семейству хохлатых овираптозавров, обитавших в Меловом периоде.

Новый вид отличается от своих сородичей чрезвычайно утолщенным клювом. Это подтверждает версию о том, что, маленькие драконы, скорее всего, питались твёрдой пищей в виде яиц, семян или моллюсков с твёрдой скорлупой. По гистологическому анализу бедренной кости определили возраст. Динозавр оказался молодой особью.

Тот факт, что нового вида овирапторозавров находят в бассейне Немегт, состоящем из речных и озёрных отложений, подтверждает, что эти динозавры были хорошо приспособлены к влажной среде.