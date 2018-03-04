Биологи обнаружили в Новой Зеландии двух недавно вымерших пингвинов

Новозеландских ученых заинтересовала причина, по которой на территории их государства и прилегающих островах появились пингвины.

Было проведено исследование этих причин и попутно обнаружено на архипелаге Чатем два новых вида, которые недавно вымерли.

Вымершие хохлатые виды пингвинов обитали на островах Чатем еще несколько веков назад. Для ученых оказалось неожиданностью, что обитателем здешних мест был и ранее неизвестный маленький подвид нелетающей морской птицы желтоглазого пингвина.

В исследовании был использован генетический материал живых и недавно вымерших пингвинов. Анализ генетических связей позволил сделать вывод, что многие виды появились в этих местах после того, как острова геологически сформировались. По мнению специалистов, эти участки суши могли стать определяющим фактором в эволюции пингвинов.

В ходе работы на архипелаге удалось обнаружить, что на Чатем обитали два новых вида пингвинов. Эти острова были местом их обитания до той поры, пока на этой местности не расселились люди. Полученные данные позволят дополнить представление о том, какое влияние оказывал на биоразнообразие Новой Зеландии.

Результаты новой работы ученых подтверждают, что на территории Новой Зеландии еще несколько сотен лет назад разнообразие видов морских нелетающих птиц было значительно больше.