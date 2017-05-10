Ученые нашли лучший продукт от депрессии

Американские ученые, основываясь на результатах проведенных исследований, где принимало участие более 26 000 человек, выявили идеальный пищевой продукт, который лечит депрессию.

Проведенный анализ взаимодействия пищевых привычек, в частности потребления различных орехов, и психического состояния людей показал, что у любителей грецкого ореха, вероятность появления депрессии было на 26 процентов ниже, чем у остальных. Такая тенденция в большей степени встречалась у женщин.

Также следует отметить, что у потребителей грецкого ореха, как правило наиболее активный образ жизни и потребность в деятельности выше, чем у других.

Это означает, что здоровая сбалансированная пища - залог не только здорового физического тела, но и, безусловно, психического.