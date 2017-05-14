Исследование подтвердили целебный эффект архата

В борьбе с раковыми заболеваниями все средства хороши. Сегодня набирает популярность использование плода архата.

К китайской медицине у многих сложилось особое отношение. Плод архата популярен как средство традиционной китайской медицины. Чтобы доказать или опровергнуть терапевтическую эффективность при лечении определенных видов рака, было проведено несколько исследований.

На Западе этот фрукт используют как альтернативу подстастителю. Он гораздо полезнее сахара. Считается, что он снижает уровень вредного холестерина и облегчает симптомы диабета.

В Китае его называют плодом долголетия. Если человек заболевает, архат - первое предписание для облегчения состояния здоровья.

Еще в 2003 году японские исследователи сообщили, что архат способен препятствовать росту и распространению раковых опухолей кожи. Это заявление вызвало всплеск интереса к этому фрукту. Те биологические активные соединения, которые содержится в архате, могут быть использованы совместно с традиционными методами лечения или вместо них.

Архат используют для лечения нескольких видов рака. Он убивает раковые клетки и препятствует их дальнейшему распространению. По результатам более раннего исследования был выявлен антидиабетический эффект архата.

Своими удивительными свойствами архат обязан могрозиду V, природному соединению, который в большом количестве содержится в плоде.

Исследователи до сих пор не могут выяснить, каким образом могрозиды предотвращают распространение рака.