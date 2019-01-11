Прыжки помогут укрепить кости пожилым людям

Шесть минут прыжков еженедельно снизит у пожилых женщин риск развития остеопороза. К такому выводу пришли ученые из Британии.

В соответствии с выводами ученых, можно просто совершать прыжки, а можно прыгать с подставки. Это упражнение создаст определенную нагрузку на мышцы ног и бедер.

С возрастом у человека кости становятся тоньше. Такие упражнения, как прыжки, предотвращают истончение.

Чтобы подтвердить свое предположение, специалисты провели тестирование, в котором приняли участие 14 женщин в возрасте 50 лет.

Лучшие результаты были у тех, кто, прыгая, размахивал руками и у тех, кто прыгал с подставки.

Исследование не ставило целью измерить плотность костей, но прыжки показали заметный результат. Нагрузка на женские мышцы положительно влияет на укрепление костей.

Как объяснили ученые, упражнение в результате дают чистый прирост минеральной плотности кости примерно на 2% в год, а это вполне достаточно для предотвращения остеопороза.

По результатам исследования, достаточно 30 прыжков три раза в неделю, чтобы предотвратить возникновение остеопороза.