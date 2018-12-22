ДНК оказывает влияние на качество брака

Ученые считают, что есть ген, отвечающий за успешность брака. Как сегмент ДНК, он обладает способностью кодировать определенные особенности, влияющие на совместимость людей.

За хорошие отношения в браке отвечает ген рецептора окситоцина. У него есть и другое название – гормон любви, отвечающий за социальное поведение человека.

В эксперименте приняли участие 79 супружеских пар. Им необходимо было выделить личную проблему, которой бы хотелось поделиться со своей половиной. Их разговор записывался. Он длился 10 минут. Оценивалось желание супругов помочь друг другу. Все участники заполнили анкеты и сдали слюну на анализ для определения гена окситоцина, который еще называют геном любви.По его уровню можно судить о привязанности друг к другу.

Ученые в результате исследований сделали вывод, что поддержка со стороны партнера в браке может помочь преодолеть любые стрессовые ситуации, оказывающие влияние на здоровье и психику человека. Присутствуют в организме человека и гены ДНК, которые ухудшают отношения и делают людей более восприимчивыми к стрессу.

Социальная поддержка со стороны интимных партнеров может сдерживать вредное воздействие стресса на психическое и физическое здоровье. Определенные генотипы ухудшают способность человека чувствовать поддержку, он может быть более восприимчивым к воздействию стресса.