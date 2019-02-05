В древности пустыни Африки покрывал лед

Ученые из Университета Западной Вирджинии после многочисленных наблюдений сообщили, что в древние времена огромную территорию африканской пустыни заполняли ледяные потоки. Холмы, которые называют друмлины, подтолкнули ученых к такой мысли.

Как считают ученые, примерно 300 миллионов лет назад земли Африки покрывал ледник. Южная часть африканского континента, которая считается сегодня одним из самых засушливых районов, была частью территории Южной Америки. Это стало известно всего лишь несколько лет назад, что очень удивило геологов.

По своей структуре ледник, закрывающий древнюю Африку, мог сравниться с нынешней Антарктидой. К такому мнению пришли ученые, судя по особенностям друмлинов.

Кроме этого, ученые взяли во внимание анализ площади и формы этого уникального ландшафта. Кропотливая работа позволила сделать выводы, что это остатки древних ледников.

По мнению геологов, длинные и большие углубления в пещерах могли образоваться по причине быстрого движения ледников. Это открытие ученых дало такую информацию, которая позволит по-новому посмотреть на историю мира.