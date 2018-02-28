Эксперты: Третья мировая война будет длиться 20-60 минут

По мнению ученых, если случится Третья мировая война, то ее длительность составит не больше 1 часа.

Эксперты считают, что Третья мировая война будет длиться 20-60 минут. Современные военные разработки позволяют уничтожить большую часть населения, а то и все человечество за считанные минуты. Ядерный и ракетный потенциал стран на данный момент достиг своего пика, поэтому многие вещи, которые казались раньше невозможными, теперь вполне реальны.

Ранее информагентство Израиля Breakingisraelnews назначило предварительную дату возможного конфликта. В нем будут задействованы следующие страны: Соединенные Штаты, Россия и Китай. Как считает данное СМИ, 22 марта 2019 года может состояться столкновения между государствами, которое приведет к концу света.

Другие эксперты опровергли данное мнение, обосновав его рядом доказательств. На данный момент взаимоотношения между государствами находятся на стабильном уровне и до 22 марта уже слишком мало времени, чтобы политическая обстановка накалилась до предела, и власти стран решили использовать смертельное для человечества оружие.



