Ученые рассказали о мнимой пользе лам из гималайской розовой соли

Многие считают каменные лампы из розовой гималайской соли очень полезными. Бытует мнение, что они выделяют отрицательные ионы, способные улучшить настроение, облегчают симптомы депрессии и даже повышают уровень серотина.

Пока нет никаких научно обоснованнх подтверждений данному факту. Работ на эту тему очень много. У некоторых их них возраст перевалил за сто лет. Эти труды подтверждают положительное воздействие негативно заряженных частиц на физическое и психическое состояние человека.

Специалисты ответили на вопрос: откуда берутся отрицательные ионы в воздухе. Одни возникают в результате ионизации верхних слоев атмосферы под воздействием космического излучения. Другие возникают в результате сильных электрических разрядов. Не зря воздух после грозы кажется нам по-особенному свежим.

Эксперименты, проведенные с людьми, которые страдают от сезонных аффективных расстройств, подтвердили положительное влияние высоких концентраций негативных ионов. Их состояние улучшалось и приводило к ослаблению депрессивных симптомов.

Эти исследования подверглись критике за ошибки в методологии. Да и полученные данные не свидетельствовали о ярко выраженном эффекте.

Проведенные учеными Калифорнийского технологического университета исследования подтвердили, что связь ламп из розовой соли с отрицательными ионами вывает большие сомнения.

В теории молекулы водяного пара из воздуха должны оседать на поверхность лампы и высвобождать отрицательные ионы хлора из кристаллических решеток. Но этот процесс требует значительно больше энергии, чем способна выделять соляная лампа.

Ученым не удалось зафиксировать никакого выделения отрицательных ионов с поверхности кристаллов соли при комнатной температуре.

Как советуют специалисты, не стоит быть слишклм доверчивым и полагаться загадочное излучение ионизирующей лампы из гималайской соли. Для здоровья полезно гулять на свежем воздухе, особенно после дождя.