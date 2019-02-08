Капсула с микроиглой доставила инсулин в желудок свиньи

Совместными усилиями учёные из Дании, Швеции и США изобрели «чудо-капсулу». «Чудо капсула» способна доставлять содержимое в ней лекарство оснащённое инсулином в желудок больного с дальнейшей инъекцией в его стенку.

Испытания проводили на подопытных свиньях и крысах. В ходе исследования, было обнаружено следующее: «Капсулы с инсулином, способны доставлять в организм, необходимое количество вещества в сравнении с нынешними подкожными инъекциями » сообщают учёные-изобретатели. Людям с диагнозом «сахарный диабет» приходиться постоянно подвергать себя инъекциям инсулина, снижающего уровень глюкозы в крови до допустимого уровня.

Учёные решили продолжать работать сразу в двух исследовательских направлениях. Первым направлением станет изобретение устройства, которые поможет страдающим диабетом людям обходиться без глюкометра. Вторым направлением, будет метод самого комфортного способа приёма инсулина, обходясь без инъекций.