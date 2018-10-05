В Финляндии изобрели экологический картон для упаковки пищи.

Компания по производству картона в Финляндии – Metsa Board презентовала экологический картон для упаковки пищи Pro FSB EB1 произведенный из целлюлозы м использованием безопасной пленки.

Вице-президент компании-производителя эко-картона заявляет, что такой картон будет иметь популярность на рынке сбыта в сфере фастфуда, а также в упаковке пищевых продуктов. В планах у компании вносить в производство экономические изменения, в связи с расширением этой области промышленности. Также в Metsa Board планируют усовершенствовать производительность путем вторичной переработки материала. Кроме того, в плана найти безопасную замену дешевому пластику.

Свойства картона позволяют наносить печать, имеют жиронепроницаемую способность, полностью безопасны для контакта с продуктом, однако не подходит для контакта с жидкостью.