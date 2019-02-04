Психологи озвучили главную опасность социальных сетей

Психологи из Америки назвали главную причину опасений на тему влияния социальных сетей на человека, объяснив, что зависимостью, как считает большинство, страдает только небольшой процент пользователей.

Памела Ратлетж – директор исследовательского центра в Калифорнии сообщила РИА Новости о действительной опасности социальной сети в жизни людей, и это, в большей степени, снижение способности к критическому мышлению. Другими словами, мы, безусловно, верим информации в соцсети и не стремимся в ней усомниться или ее проверить. Это становится причиной дезинформирования все большего количества людей.

Памела Ратлетж утверждает, что опасность соц. медиа в основном заключается в неумении критически мыслить, что в свою очередь приводит к дезинформации и распространению пропаганды, а недостаток навыков личного общения не позволяет предотвратить агрессию и психологическое давление, и оскорбления в сети.

Также психолог опровергает самодиагностирование зависимости у человека, поскольку «зависимость» является психологический диагноз с рядом конкретных симптомов, большинство из которых отсутствуют у людей называющих себя зависимыми.

Психолог уверяет, что большинству людей стоит лишь научиться контролировать время проведенное со своим устройством и поводов для переживаний станет меньше.