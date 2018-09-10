Физики нашли способ создания бесконечного лазерного луча

Команда физиков Университета Юты нашла способ решить проблему лазеров, изготовленных из нового материала, именуемого квантовой точкой.

Ранее неизученное явление имеет довольно громоздкое значение для физики, а именно для области фотоники, а также для кодирующих информацию микрочипов, использующих не электроны, а свет. В настоящее время ученые активно работают над лазерами, основанными на квантовых точках.

Квантовыми точками называют маленькие кристаллы полупроводников, взращенных до размера ста атомов в поперечнике. Для лучшего понимания - 0,0001 сантиметра – размер самого большого существующего атома. И чем больше размер такого кристалла, тем длиннее луч света. Также размер определяет цвет. Недостаток лазера на квантовых токах – это дефекты, которые разделяют свет, и делают его недостаточно длинным. Целью команды физиков было именно предотвращение таких дефектов.

Как заявляют ученые, изобретение бесконечного лазера – вопрос времени. Такое открытие в области физики должно приблизить нас к наступлению эры квантовых технологий, сообщает Эван Лафальс – ведущий команды исследователей.