Ученые создали портрет человека из будущего, перечислив все внешние и внутренние изменения.

По словам ученых, мы будем выглядеть так, как сейчас в нашем воображении выглядят инопланетяне. Маленький мозг, жабры, длинные пальцы это еще не предел. Вид будущих поколений приобретает фантастические черты.

И, конечно, ростом человек станет намного выше наших современников. Средний рост превысит планку в два метра.

Чтобы предупредить вопросы, почему уменьшится мозг, ученые отвечают, что этому способствует бурное развитие компьютерных технологий. Как предположение, часть функций мозга люди переложат на электронные системы. Это еще и потому, что человек будущего будет киборгом.

И это еще не полный портрет. Как отмечают исследователи, уменьшится количество зубов и размер рта. Этому будет способствовать переход на мягкое и легкоусвояемое питание.

Результат смешивания рас будет способствовать тому, что кожа человека станет темнее. А интенсивное солнечное излучение вызовет появление глубоких морщин.

По прогнозам некоторых ученых, будущий потоп будет способствовать тому, что человеку понадобятся жабры.

По словам ученых, трудно ответить: плохо это или хорошо. Судя по таким радикальным прогнозам, сложно сказать, как стоит относиться к этой информации: в негативном или же позитивном ключе.