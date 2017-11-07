Ученые выяснили, что мозг новорожденных распознает лица по-взрослому

Итальянские ученые выяснили, что мозг младенца, подобно мозгу взрослого человека, распознает лица с помощью идентичной области, находящейся в затылочной части мозга.

Исследование проводилось на десятке новорожденных, возраст которых не превышал четырех суток. Детям показывали различные фигуры, геометрически похожие на человеческие головы, с указанием глаз и рта с помощью небольших черных квадратов. Также были показаны перевернутые лица. Во время эксперимента мозговая активность ребенка фиксировалась благодаря электроэнцефалографии.

Ученые, во главе с Марко Буятти отметили, что особая активность мозга проявляется именно во время демонстрации «правильного» лица, что доказывает теорию о том, что функция распознавания лиц у людей развивается с самого раннего младенчества.