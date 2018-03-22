Мозг человека переключает внимание 4 раза в секунду

Согласно недавним исследованиям ученых, мозг человека пытается отвлечься около четырех раз за одну секунду.

Исследовалась область мозга человека и обезьян, контролирующая их внимание. Выяснилось, что движения нейронов в этой области появляются не менее четырех раз за секунду. Именно эти колебания влияют на нашу концентрацию на определенной задаче.

Каждый раз, когда падает ритм активности нейронов, мозг потенциально ищет, на что можно отвлечься. Данная функция была заложена природой, чтобы мозг мол отслеживать потенциально опасные или, наоборот, полезные изменения окружающей обстановки, которые были бы важны для выживания.

Исследования проводились на обезьянах и людях, с острыми формами эпилепсии. Активность их нейронов определялась с большой точностью, с помощью специального прибора, подключенного к голове. После подключения люди сидели перед монитором и должны были фокусироваться на одной точке, в то время как камера фиксировала движения их зрачков, а прибор - ритм нейронов. Выяснилось, что нейроны работают циклически, пытаясь 4 раза в секунду отвлечься от основной задачи.

Ученые пришли к выводу, что именно из-за нарушений этого цикла могут возникнуть синдромы гиперактивности и дефицита внимания.

Также не так давно ученые установили, что недостаток сна влияет на скорость работы мозга, сказываясь на биологическом обмене и влияя на увеличение жировых отложений.