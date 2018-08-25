Ученые поведали, как интернет влияет на мозг

Оказалось, что у человека в мозге происходят как острые, так и устойчивые изменения, что влияет на внимание.

Международная группа ученых провела исследование, которое выяснило, как интернет влияет на мозг человека. Оказалось, что в данном органе происходят как острые, так и устойчивые изменения, влияющие на внимание человека. Также эксперты пришли к выводу, что долгое пользование интернетом может повлиять на многие функции мозга. Например, из-за того, что в сети есть ответы и подсказки по любым вопросам происходит разделенное внимание, что ведет к снижению концентрации человека на одной задаче.

Способность поиска информации в интернете приводит к ухудшению памяти. Чтобы снизить последствия влияния интернета необходимо тренировать внимательность, а также снизить количество времени пользования сетью. Отметим, что большинство исследований проводилось на взрослых людях, поэтому нужно проводить дополнительные исследования, направленные на выяснение влияния интернета на детей и подростков.