Ученые: интернет негативно влияет на мозг человека

Неврологи установили, что интернет может негативно отразиться на деятельности человеческого мозга. По их словам, он может вызвать некоторые в когнитивной сфере.

Ученые считают, что прежде всего интернет может оказать пагубное влияние на концентрацию внимания человека, а также вызывает изменения в социальной активности индивида. Многочисленный поток информации в интернете негативно влияет на мозг человека, что заставляет его внимание «распыляться», а это в результате приводит к неспособности заострить свое внимание на одной конкретной задаче.

Интернет, по мнению ученых-неврологов, способен изменить оценочные суждения человека, а также особенности хранения им информации – для этого исследователи предложили контролировать время, проведенное в Сети. Кроме того, детям в возрасте от 2 до 5 лет не рекомендуется проводить в интернете более 1 часа в день.

Неврологи также высказывают свои опасения насчет повального увлечения пользователями интернета Instagram. Ученые предлагают меньше времени уделять социальным сетям и стараться как можно чаще лично взаимодействовать с другими людьми. Более того, исследователи также рассказали о том, как усовершенствовать свою память. Например, отмечается положительное влияние перерывов на способность человека обрабатывать информацию. Эти сведения приводит Национальный институт неврологических расстройств и инсульта США. Данная рекомендация идет вразрез с классическими установками о непрерывном и изнуряющем обучении.