Ученые: Перегреву Земли могут способствовать подводные газы

Оказывается, такие процессы уже были во времена ледникового периода.

Американские ученые заявили, что перегреву Земли могут способствовать подводные газы, которые собираются в резервуарах. Специалисты также говорят, что такие процессы уже были на планете, во время ледникового периода. Говорят, что такие газы так увеличили температуру Земли, что она смогла растопить ледники. В своем исследовании эксперты выяснили, что геологические процессы могут нарушить круговорот углерода. Газы в резервуарах нагревают воду в океане, выделяя парниковый газ.

Сейчас это все происходит из-за глобального потепления. Если скопления газа снова откроется, то климат измениться окончательно. Увеличение температуры океана так стремительно, что переломная точка может наступить к концу столетия. Отмечается, что сейчас пока данные резервуары с газом остаются на месте, если их не беспокоить. Однако новое исследование показало, что в естественном виде они очень уязвимы во время потепления океана.