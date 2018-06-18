Перепрограммирование клеток может помочь вылечить диабет первого типа

Швейцарским ученым в области молекулярной биологии, удалось «перепрограммировать» клетки в поджелудочной железе, которые у диабетиков первого типа не способны производить инсулин.

Педро Эррера из Швейцарского университета объясняет, что измененные альфа-клетки, находящиеся в поджелудочной железе, в наименьшей степени подвергается воздействию со стороны иммунной системы, в отличие от бета-клеток. Именно поэтому, даже спустя пол года нахождения искусственной бета-клетки в организме, они продолжали вырабатывать инсулин в ответ на выброс глюкозы.

По данным статистики известно, что ежегодно более 150 тысяч человек умирают от диабета первого типа, а количество больных составляет 30 миллионов человек. А настоящий момент не существует лекарства от этой болезни, в связи с чем, больные вынуждены зависеть от инсулиновых инъекций.