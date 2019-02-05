Специалисты рассказали об изменениях в экосистеме после гибели больших белых акул

Учеными проведено новое исследование, вызванное неожиданными последствиями, последовавшими за сокращением численности крупных белых акул в районе Южной Африки.

Исследование показало, что исчезновение белокрылых привело к появлению семижаберных акул, высших хищников из другой среды обитания. Живое ископаемое, семижаберные акулы напоминают родственников из Юрского периода, уникально тем, что имеет семь жабер вместо типичных пяти, как у большинства других акул.

Такие выводы сделаны исследователями из Университета Майами. Исследование проводилось в заливе Фолс, Южная Африка. Именно здесь обитают «летающие» большие белые акулы, которые выпрыгивают из воды при нападении на добычу, чаще всего на морских котиков.

Специалисты взяли под наблюдение поведение акул с 2000 года. Специалистам удалось зафиксировать 6333 наблюдения акул и 8076 нападений на тюленей. Судя по этим данным, что в течение более десяти лет численность больших белых акул была относительно стабильной, но в 2015 году она начала резко падать.

На данный момент их число достигло рекордно низкого уровня, причем большие белые полностью исчезают из многих мест обитания. Хотя причины их исчезновения остаются неизвестными, по мнению ученых, это предоставило поистине уникальную возможность увидеть, что происходит с экосистемой океана после потери высшего хищника.

Исчезновение белых акул способствовало увеличению численности семижаберных. В водах Южной Африки семижаберным акулам нет равных в пищевой сети за исключением белой акулы и косатки. Исследование показало, что появление семижаберных акул на острове тюленей было вызвано исчезновением белых акул, что позволило семижаберным эксплуатировать этот район без риска попасться на глаза большим белым акулам или конкурировать с ними за общую добычу. Учеными было замечено нападение семижаберных на морских котиков.

Это 18-летнее исследование позволило по-новому взглянуть на различные способы изменения морской экосистемы после потери высшего хищника.