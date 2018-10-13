Ученые разгадали 200-летнюю тайну культовой австралийской птицы

Команда австралийских ученых завершила исследования, которые могут помочь разгадать 200-летнюю тайну, окружающую знаковую австралийскую птицу.

Исследователи Университета Ла-Троб опубликовали новые сведения о казуаре и его уникальном наросте на голове, более известном как шлем.

Специалисты пришли к выводу, что нарост на голове действует как радиатор или "тепловое окно", чтобы помочь большим, нелетающим птицам сохранять прохладу в жаркую погоду.

По мнению исследователей, результаты их работы довольно убедительны, и весьма вероятно, что именно для этого на самом деле используется шлем.

Как считают ученые, ими, возможно, разгадана тайну, которая так долго ставила ученых в тупик. Используя портативное тепловизионное устройство, ученые получили показания 20 казуаров, помещенных в различные погодные условия.

Наблюдения показали, что птицы выделяли минимальное тепло из своего шлема, когда погода была всего пять градусов. Наибольший уровень наступил, когда ртуть достигала 36 градусов.

Ученые объяснили, что как крупное, темное пернатое существо, родом из Северного Квинсленда и Папуа-Новой Гвинеи, казуары сталкиваются с термической проблемой при высоких температурах.

Специалисты объяснили, что люди потеют, а казуары сбрасывают тепло с помощью своего шлема, чтобы выжить. Чем выше температура окружающей среды, тем больше тепла они выделяют.

В течение почти двух столетий шлем птицы вызывал значительное любопытство и различные спекуляции. Эксперты по животным предлагали различные теории, в том числе о том, что это защитное оружие, используемое для борьбы с другими животными или средство привлечения противоположного пола, но все они неубедительны.

Как считают ученые, объяснение "теплового окна" может дать новый взгляд на физиологию динозавров. У многих динозавров также были шлемы, возможно, они помогали им спасаться в жару.